Контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ уязвима – разведка Британии

Украинское контрнаступление на Херсонском направлении набирает обороты, армия России уязвима на правом берегу Днепра. К таким выводам пришли британские разведчики, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британцы говорят, что украинское контрнаступление набирает обороты: ВСУ, вероятнее всего, создали плацдарм на севере со стороны реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.

В частности они отметили, что украинцы еще на прошлой неделе повредили Антоновский мост, а затем повторно нанесли удары по нему 27 июля. Весьма вероятно, что пересечение реки по мосту сейчас невозможно, считают британцы.

По словам разведчиков, 49-я армия РФ выглядит очень уязвимой на западном берегу Днепра, а Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.

Британцы отмечают, что потеря Херсона, наиболее политически значимого города под оккупацией, значительно подорвала бы попытки России изображать успех.

Читайте также: Подоляк про Антоновский мост: России стоит покинуть Херсон, пока есть возможность

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.