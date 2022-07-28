Контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ уязвима – разведка Британии
Украинское контрнаступление на Херсонском направлении набирает обороты, армия России уязвима на правом берегу Днепра. К таким выводам пришли британские разведчики, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.
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Британцы говорят, что украинское контрнаступление набирает обороты: ВСУ, вероятнее всего, создали плацдарм на севере со стороны реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.
В частности они отметили, что украинцы еще на прошлой неделе повредили Антоновский мост, а затем повторно нанесли удары по нему 27 июля. Весьма вероятно, что пересечение реки по мосту сейчас невозможно, считают британцы.
По словам разведчиков, 49-я армия РФ выглядит очень уязвимой на западном берегу Днепра, а Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.
Британцы отмечают, что потеря Херсона, наиболее политически значимого города под оккупацией, значительно подорвала бы попытки России изображать успех.
- 27 июля в Херсонской ОВА сообщили, что Антоновский мост не разрушен, но для армии России бесполезен из-за повреждений.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов осторожен в оценках сроков контрнаступления ВСУ на юге. По его словам, РФ тянет на юг новые силы.
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