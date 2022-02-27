Потери врага по состоянию на утро 27 февраля. Уже медленнее продвигаются вглубь

В Министерстве обороны заявляют, что украинская армия действовала согласно плану в течение этих суток.

А в Генштабе уточнили потери врага, по состоянию на 27 февраля, 6:00:

личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);

самолетов 16 единиц;

вертолетов 18 единиц;

танков – 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК – 1;

автомобильной техники более 20 единиц.

"Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", – сообщает Генштаб.

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Несмотря на это, у россиян положение дел таково:

колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины;

войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются;

личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние.

"По имеющейся информации имеют место факты дезертирства, отказы военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен", – сообщает Генштаб.

Основная цель противника – блокировать Киев – остается невыполненной. Поэтому они переключились на движение и захват небольших городов, сел и автомобильных дорог.

"С целью запугивания местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные преимущественно лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений", – говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны отчитываются:

В течение суток ВСУ планово наращивали группировки для обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Авиация воздушных сил перехватила штурмовики и транспортные самолеты в небе над Киевом.

Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Группировка ООС продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям.

По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва, сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Катерина Амеліна

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