UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери врага по состоянию на утро 27 февраля. Уже медленнее продвигаются вглубь

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 08:21

В Министерстве обороны заявляют, что украинская армия действовала согласно плану в течение этих суток.

А в Генштабе уточнили потери врага, по состоянию на 27 февраля, 6:00:

  • личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
  • самолетов 16 единиц;
  • вертолетов 18 единиц;
  • танков – 102;
  • ББМ разных типов свыше 540 единиц;
  • ЗРК БУК – 1;
  • автомобильной техники более 20 единиц.

"Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", – сообщает Генштаб.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Несмотря на это, у россиян положение дел таково:

  • колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины;
  • войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются;
  • личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние.

"По имеющейся информации имеют место факты дезертирства, отказы военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен", – сообщает Генштаб.

Основная цель противника – блокировать Киев – остается невыполненной. Поэтому они переключились на движение и захват небольших городов, сел и автомобильных дорог.

"С целью запугивания местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные преимущественно лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений", – говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны отчитываются:

  • В течение суток ВСУ планово наращивали группировки для обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.
  • Авиация воздушных сил перехватила штурмовики и транспортные самолеты в небе над Киевом.
  • Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.
  • Группировка ООС продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям.

По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва, сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война с россией вторжение в украину потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 