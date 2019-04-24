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24.04.2019, 13:31

Поток россиян в Украину с 2014-го уменьшился втрое

Поток россиян в Украину с 2014-го уменьшился втрое - Фото
Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С 15 млн - до 5 млн

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Поток людей из России, начиная с 2014 года, уменьшился почти в три раза, сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПСУ.

Если в 2014-м в течение года въезжали почти 15 млн российских граждан, то в 2018-м – около 5 млн, уточнил он.

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Цигикал также рассказал, что с начала 2019-го в Украину не пустили 2800 россиян. За весь прошлый год – около 10 тыс человек. Он уточнил, что среди тех, кто пересекает границу, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены и люди, у которых в Украине живут родственники.

10 апреля в Госпогранслужбе рассказали, что использовали на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Сейчас выполнена треть работ по проекту "Стена", который начали реализовывать в сентября 2014 года при правительстве Арсения Яценюка, и их завершение планируется к 2021-му.

Проект должен был обойтись Украине в 4 млрд грн, причем сроки сдачи были назначены на 2018 год. Однако из-за недофинансирования дедлайн перенесли.

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Теги: Петр Цигикал, граница, гпсу, россияне
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