Поток россиян в Украину с 2014-го уменьшился втрое

Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поток людей из России, начиная с 2014 года, уменьшился почти в три раза, сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПСУ.

Если в 2014-м в течение года въезжали почти 15 млн российских граждан, то в 2018-м – около 5 млн, уточнил он.

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Цигикал также рассказал, что с начала 2019-го в Украину не пустили 2800 россиян. За весь прошлый год – около 10 тыс человек. Он уточнил, что среди тех, кто пересекает границу, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены и люди, у которых в Украине живут родственники.

10 апреля в Госпогранслужбе рассказали, что использовали на линию фортификационных укреплений на границе со страной-оккупантом Россией уже 1,3 млрд грн. Сейчас выполнена треть работ по проекту "Стена", который начали реализовывать в сентября 2014 года при правительстве Арсения Яценюка, и их завершение планируется к 2021-му.

Проект должен был обойтись Украине в 4 млрд грн, причем сроки сдачи были назначены на 2018 год. Однако из-за недофинансирования дедлайн перенесли.