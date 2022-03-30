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Потоки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до нуля – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 02:07
Потоки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до нуля – Reuters - Фото
Газопровод Ямал-Европа Фото: EPA/DAREK DELMANOWICZ

Физические потоки газа по трубопроводу Ямал-Европа на компрессорной станции Мальнов в Германии днем 29 марта упали до нуля. Об этом сообщает Reuters.

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Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч к 13:00 по местному времени, но с тех пор упали до нуля, свидетельствуют данные оператора Gascade.

СПРАВКА. Газопровод Ямал-Европа был введен в эксплуатацию в 1999 году. Он начинается в газотранспортном узле в Торжке Тверской области. Проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция Мальнов (в районе Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км. 
  • 28 марта Путин поручил правительству, Центральному банку России и Газпрому до 31 марта перевести перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли.
  • Министры энергетики стран G7 заявили, что не будут платить за российский газ рублями.
  • 29 марта от оплаты за российский газ рублями отказалась Япония и ЕС.
Наталия Медведева
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