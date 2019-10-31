Повестка Рады: незаконное обогащение и неприкосновенность нардепа

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть девять законопроектов в первом чтении и девять во втором, в том числе закон о незаконном обогащении, решит, снимать ли неприкосновенность с нардепа и создавать ли комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.
Заседание начнется с вопроса о согласии Рады на привлечение к уголовной ответственности внефракционного депутата Ярослава Дубневича.
Затем парламент рассмотрит три постановления об отмене принятия законопроекта 1008 о судебной реформе, который сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей. Если Рада отклонит проекты постановления, поданные нардепами из фракций Европейская солидарность и ОПЗЖ, то спикер Дмитрий Разумков сможет подписать законопроект и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:
- 2168, о формировании госполитики в сфере труда, трудовых отношений, занятости и трудовой миграции;
- 1209 и 1210, об усовершенствовании администрирования налогов;
- 2179, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения;
- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад;
- 2164, об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования;
- 2165, об порядке изменения обвинения в суде;
- 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики;
- 2233 и альтернативные, о рынке электроэнергии.
Затем Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (предлагается уволить Ольгу Герасимюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий), а также постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию пожаров и взрывов на складах боеприпасов.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:
- 1031, о незаконном обогащении;
- 1041, об введении среднесрочного планирования развития и поддержания автомобильных дорог;
- 2283, о внесении изменений в госбюджет 2019 года;
- 2239-1, о разделении Нафтогаза;
- 1152-1, об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств;
- 2161, об оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы;
- 0942, о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства (комитет предлагает снять с рассмотрения);
- 0945, об упрощении лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности (комитет предлагает снять с рассмотрения);
- 0953, о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.
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