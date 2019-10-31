Повестка Рады: незаконное обогащение и неприкосновенность нардепа

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть девять законопроектов в первом чтении и девять во втором, в том числе закон о незаконном обогащении, решит, снимать ли неприкосновенность с нардепа и создавать ли комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Заседание начнется с вопроса о согласии Рады на привлечение к уголовной ответственности внефракционного депутата Ярослава Дубневича.

Затем парламент рассмотрит три постановления об отмене принятия законопроекта 1008 о судебной реформе, который сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей. Если Рада отклонит проекты постановления, поданные нардепами из фракций Европейская солидарность и ОПЗЖ, то спикер Дмитрий Разумков сможет подписать законопроект и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

- 2168, о формировании госполитики в сфере труда, трудовых отношений, занятости и трудовой миграции;

- 1209 и 1210, об усовершенствовании администрирования налогов;

- 2179, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения;

- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад;

- 2164, об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования;

- 2165, об порядке изменения обвинения в суде;

- 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики;

- 2233 и альтернативные, о рынке электроэнергии.

Затем Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (предлагается уволить Ольгу Герасимюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий), а также постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию пожаров и взрывов на складах боеприпасов.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 1031, о незаконном обогащении;

- 1041, об введении среднесрочного планирования развития и поддержания автомобильных дорог;

- 2283, о внесении изменений в госбюджет 2019 года;

- 2239-1, о разделении Нафтогаза;

- 1152-1, об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств;

- 2161, об оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы;

- 0942, о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0945, об упрощении лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0953, о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.

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