Комитет Рады рассмотрел представления ГПУ на Дубневича

Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента принял решение по представлениям генпрокурора Руслана Рябошапки в отношении нардепа Ярослава Дубневича.
Представления Рябошапки на Дубневича комитет единогласно признал обоснованными. Решение о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности и задержание также поддержали все 11 членов комитета. Что касается избрания для Дубневича меры пресечения - на это согласие дали девять членов комитета.
Теперь дальнейшую судьбу представлений генпрокурора будет решать сессионный зал парламента.
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