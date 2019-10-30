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Комитет Рады рассмотрел представления ГПУ на Дубневича

Комитет Рады рассмотрел представления ГПУ на Дубневича - Фото
Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)
30.10.2019, 19:06

Дальнейшую судьбу представлений генпрокурора решит сессионный зал

Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента принял решение по представлениям генпрокурора Руслана Рябошапки в отношении нардепа Ярослава Дубневича.

Представления Рябошапки на Дубневича комитет единогласно признал обоснованными. Решение о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности и задержание также поддержали все 11 членов комитета. Что касается избрания для Дубневича меры пресечения - на это согласие дали девять членов комитета.

Теперь дальнейшую судьбу представлений генпрокурора будет решать сессионный зал парламента.

  • 17 октября Рябошапка подал в Верховную Раду представления о привлечении Дубневича к уголовной ответственности. Депутата подозревают в нанесении государства ущерба почти на 93 млн грн.
  • Позже нардеп отреагировал на это, заявив, что о представлениях узнал из СМИ.

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Ярослав Дубневич верховная рада комитет неприкосновенность
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