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"Узнал из СМИ". Дубневич отреагировал на представление Рябошапки

"Узнал из СМИ". Дубневич отреагировал на представление Рябошапки - Фото
Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)
21.10.2019, 16:07

Копию документа, утверждает нардеп, ему до сих пор не вручили

Народный депутат Ярослав Дубневич отреагировал на представление генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором тот просит парламент разрешить привлечение первого к уголовной ответственности. Реакция нардепа появилась на его странице в Facebook.

Дубневич заявил, что о представлении со стороны Рябошапки узнал из СМИ 17 октября. До сих пор, по его словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не сообщил ему об этом а также не предоставил копии документа. Данный факт, считает депутат, делает невозможным дачу им пояснений и рассмотрение документа профильным комитетом.

"Подчеркиваю, что и 17-го и 18-го я находился в Верховной Раде, никуда не прятался, но документ мне не был предоставлен", - уверяет нардеп и заявляет о "нарушении своих прав и регламента".

Само представление ГПУ в отношении себя Дубневич связал со своей политической деятельностью, а также неголосованием за некоторые законопроекты. "Я абсолютно отвергаю все подозрения и обвинения против меня и считаю это политическим заказом", - добавил он.

  • Ранее Рябошапка сообщил, что будет ходатайствовать перед Верховной Радой о снятии неприкосновенности с некоторых депутатов до того, как закон о снятии неприкосновенности вступит в силу (до 1 января 2020 года).
  • 17 октября генпрокурор подал в парламент представление о предоставлении согласия о привлечении нардепа девятого созыва к уголовной ответственности.
  • В ГПУ не назвали имени нардепа, однако сообщили, что он занимал в парламенте восьмого созыва должность главы комитета по вопросам транспорта. На этой должности работал экс-депутат от БПП Ярослав Дубневич.
  • В ГПУ считают, что нардеп влиял на должностных лиц Укрзализныци в сфере госзакупок.

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