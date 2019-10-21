"Узнал из СМИ". Дубневич отреагировал на представление Рябошапки

Народный депутат Ярослав Дубневич отреагировал на представление генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором тот просит парламент разрешить привлечение первого к уголовной ответственности. Реакция нардепа появилась на его странице в Facebook.
Дубневич заявил, что о представлении со стороны Рябошапки узнал из СМИ 17 октября. До сих пор, по его словам, спикер Рады Дмитрий Разумков не сообщил ему об этом а также не предоставил копии документа. Данный факт, считает депутат, делает невозможным дачу им пояснений и рассмотрение документа профильным комитетом.
"Подчеркиваю, что и 17-го и 18-го я находился в Верховной Раде, никуда не прятался, но документ мне не был предоставлен", - уверяет нардеп и заявляет о "нарушении своих прав и регламента".
Само представление ГПУ в отношении себя Дубневич связал со своей политической деятельностью, а также неголосованием за некоторые законопроекты. "Я абсолютно отвергаю все подозрения и обвинения против меня и считаю это политическим заказом", - добавил он.
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