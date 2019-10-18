Рябошапка рассказал, сколько подозрений предъявили экс-нардепам

Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о расследовании дел против бывших топ-чиновников и народных депутатов прошлых созывов. Об этом он отчитался на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

ГПУ, по его словам, сейчас работает над налаживанием работы органов системы уголовной юстиции.

"Этот набор органов - антикоррупционных и уголовной юстиции сейчас превращается в систему. Это приобретает признаки единого налаженного механизма и в результате превращается в значительную интенсификацию расследования уголовных производств", - сказал Рябошапка.

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И добавил, что за последнее время активно ведется расследование в отношении высокопоставленных чиновников. Уточнил: в большей мере, пока - против бывших. "С начала сентября около 10 подозрений было предъявлено бывшим народным депутатам", - рассказал он.

"Если взять эти цифры за основу, можно сказать, что я не знаю таких периодов, когда настолько интенсивно правоохранительная система давала результат", - резюмировал генпрокурор.

Сегодня д етективы НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Олегу Гладковскому. До этого правоохранители уведомили о подозрениях еще ряд бывших депутатов.

17 октября Рябошапка попросил Раду открыть дело против нардепа Ярослава Дубневича.

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