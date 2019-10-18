"О сухарях будет писать". ГПУ проверит нардепа от Слуги народа

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что распорядился провести проверку факта переписки народного депутата из фракции Слуга народа Вячеслава Медяника, которую он вел по телефону во время заседания Верховной Рады и в которой журналисты заподозрили коррупционные намерения (в частности, нардеп написал: "По сахару с Трепаком поговорю"). Об этом генпрокурор сказал в эфире ток-шоу Право на власть.

"Я уже распорядился провести проверку этого факта, там основания внести в Единый реестр досудебных расследований, - сказал Рябошапка. - И я хочу обратиться к депутатам: если такие переписки по сахару будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей".

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