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"О сухарях будет писать". ГПУ проверит нардепа от Слуги народа

"О сухарях будет писать". ГПУ проверит нардепа от Слуги народа - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 00:49

Генпрокурор распорядился провести проверку переписки депутата Медяника, которая вызывает подозрения в коррупционных намерениях

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что распорядился провести проверку факта переписки народного депутата из фракции Слуга народа Вячеслава Медяника, которую он вел по телефону во время заседания Верховной Рады и в которой журналисты заподозрили коррупционные намерения (в частности, нардеп написал: "По сахару с Трепаком поговорю"). Об этом генпрокурор сказал в эфире ток-шоу Право на власть.

"Я уже распорядился провести проверку этого факта, там основания внести в Единый реестр досудебных расследований, - сказал Рябошапка. - И я хочу обратиться к депутатам: если такие переписки по сахару будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей".

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руслан рябошапка вячеслав медяник генпрокуратура
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