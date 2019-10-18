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Дело Пашинского. Рябошапка рассказал о новых производствах

Дело Пашинского. Рябошапка рассказал о новых производствах - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 01:02

Генпрокурор заявил, что ГПУ не ориентирована на политические расправы

Делом Химикуса интерес правоохранителей к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому не ограничивается. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу Право на власть.

По его словам, на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала по меньшей мере три уголовных производства, в которых может фигурировать Пашинский.

"Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы и могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор заявил, что ГПУ не ориентирована на политические расправы.

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сергей пашинский руслан рябошапка генпрокуратура
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