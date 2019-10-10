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Зеленский об аресте Пашинского: Люди считают его бандитом

Зеленский об аресте Пашинского: Люди считают его бандитом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 11:14

Президент рассказал, что ему часто звонят люди и жалуются на "бандитов"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал арест экс-нардепа Сергея Пашинского, отвечая в рамках пресс-марафона на вопрос журналистов об анонсированных посадках.

Зеленский ответил, что не знает, за что арестовали Пашинского, поскольку "не влияет на правоохранительные органы". В то же время президент добавил, что "люди" считают Пашинского "бандитом".

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"Выйдите на улицу и спросите у людей: "Пашинский бандит или нет?". Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%, что 100 из 100 человек ответят: "Да, бандит", - рассказал президент.

Зеленский также добавил, что ему "звонят люди" и сообщают о "бандитах", которые "убивают, врут, были депутатами".

Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, либо читайте хронику от LIGA.net.

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Владимир Зеленский сергей пашинский
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