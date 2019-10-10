Зеленский: Когда я пришел, думал, будем "сажать" на второй день

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что вопрос привлечения коррупционеров к уголовной ответственности не входит в его полномочия.

"Когда я пришел, я думал, что мы на второй день будем всех "сажать". Всех коррупционеров…Все сказали: "Ай-ай-ай, президент не может влиять на правоохранительные органы", - рассказал Зеленский.

Решить ситуацию глава государства решил с помощью совещаний с правоохранителями, которые проводятся раз в одну-две недели. По словам Зеленского, на них обсуждаются результаты и проблемы, которые препятствуют достижению лучших показателей правоохранительной системы.

"А я могу собирать совещания с правоохранителями и обсуждать их действия? Так да, так по закону", - объяснил Зеленский.

Зеленский подытожил, что ему приходится внимательно подбирать слова, чтобы не было оснований говорить о вмешательстве президента в работу правоохранительных органов.

Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, либо читайте хронику от LIGA.net.

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