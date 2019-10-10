Зеленский: Когда я пришел, думал, будем "сажать" на второй день

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что вопрос привлечения коррупционеров к уголовной ответственности не входит в его полномочия.
"Когда я пришел, я думал, что мы на второй день будем всех "сажать". Всех коррупционеров…Все сказали: "Ай-ай-ай, президент не может влиять на правоохранительные органы", - рассказал Зеленский.
Решить ситуацию глава государства решил с помощью совещаний с правоохранителями, которые проводятся раз в одну-две недели. По словам Зеленского, на них обсуждаются результаты и проблемы, которые препятствуют достижению лучших показателей правоохранительной системы.
"А я могу собирать совещания с правоохранителями и обсуждать их действия? Так да, так по закону", - объяснил Зеленский.
Зеленский подытожил, что ему приходится внимательно подбирать слова, чтобы не было оснований говорить о вмешательстве президента в работу правоохранительных органов.
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