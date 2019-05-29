Стефанчук об обещании Зеленского сажать: Нужен перезапуск судов

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для выполнения предвыборного лозунга президента Владимира Зеленского "Весна придет - сажать будем" нужно перезапустить деятельность судебных и правоохранительных органов. Об этом на брифинге заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос, актуален ли еще для команды президента такой лозунг, Стефанчук сказал: "Безусловно, он актуален. Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, заработали в пределах своих полномочий".

При этом Стефанчук заявил, что "мы не можем сегодня вынести президентом Украины приговор".

"Есть судебные органы, органы досудебного следствия, органы исполнения наказаний. Поэтому наша важная миссия - перезапустить деятельность этих органов", - добавил он

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Зеленским. По его словам, с президентом они говорили "о делах".