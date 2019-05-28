Аваков: Уже общался с Зеленским

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Укринформ.

"Да, общался", - сказал Аваков.

По его словам, с президентом они общались "о делах".

"О непосредственно мои обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.

Он отметил, что еще будут разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".

Олигарх Игорь Коломойский в интервью УП выразил уверенность, что Аваков останется на своей должности, поскольку он "всех устраивает". "Если он никуда не пойдет (не будет участвовать в парламентских выборах в составе какой-либо политсилы - ред.), точно останется. Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант",- заявил Коломойский.

Ранее Коломойский говорил, что встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского 21 мая.