Коломойский: Аваков всех устраивает

Игорь Коломойский (фото - скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский считает, что министр внутренних Арсен Аваков останется на своей должности, поскольку он "всех устраивает". Об этом он рассказал в интервью УП.

"Если он никуда не пойдет (не будет участвовать в парламентских выборах в составе какой-либо политсилы - ред.), точно останется. Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант",- заявил Коломойский.

На вопрос, устраивает ли Аваков новоизбранного президента Владимира Зеленского, олигарх ответил: "Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Все испортил Пете".

Напомним, в марте Аваков обвинил штаб тогда действующего президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.

Ранее Коломойский говорил, что встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского 21 мая.

"Встреча старых друзей. Два года не виделись", - сказал он.

Характер дружбы Коломойский описал как "боевое содружество".

"Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором", - уточнил Коломойский.