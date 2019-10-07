Суд арестовал Пашинского

Сергей Пашинский (фото - censor.net.ua)

Печерский райсуд Киева избрал бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (до 4 декабря) без альтернативы залога.

Сам Пашинский назвал такое решение суда "преступлением". "Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на заведомое нарушение всех действующих норм законодательства", - сказал он.

4 октября ГБР сообщило о вручении подозрения Пашинскому по "делу Химикуса".

Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, когда Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Пострадавшим оказался 38-летний житель Васильковского района Вячеслав Химикус. Было открыто уголовное производство.

В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в связи с отсутствием в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных правонарушений. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.

Сейчас в ГБР говорят, что Пашинский нанес Химикусу тяжкие телесные повреждения, а не легкие, как определило предыдущее расследование. Сам экс-нардеп, комментируя новое подозрение, заявил, что уверен в законности своих действий, а новое дело по инциденту назвал "местью Портнова".