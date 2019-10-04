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Пашинский отреагировал на вручение ему подозрения

Пашинский отреагировал на вручение ему подозрения - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 16:26

Экс-депутат заявил, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года

Реагируя на вручение подозрения по делу о применении оружия в 2016 году, бывший депутат Сергей Пашинский заявил, что уверен в законности своих действий, а новое дело по инциденту назвал "местью Портнова". Об этом Пашинский написал в Facebook.

"Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова (экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, - ред.)", - написал он.

Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана. "Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему (Портнову, - ред.) пришлось расстаться с украденными активами", - считает экс-депутат.

Он также заявил, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года. "Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой человек в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя", - пояснил Пашинский.

Сегодня ГБР сообщило о вручении подозрения Пашинскому по "делу Химикуса".

Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, когда Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Пострадавшим оказался 38-летний житель Васильковского района Вячеслав Химикус. Было открыто уголовное производство.

В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в связи с отсутствием в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных правонарушений. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.

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подозрение сергей пашинский гбр Андрей Портнов вячеслав химикус
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