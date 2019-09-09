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Дела против "слуг народа". Генпрокурор анонсировал новые кейсы

Дела против "слуг народа". Генпрокурор анонсировал новые кейсы - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Сергей Долженко/EPA)
09.09.2019, 16:27

Рябошапка заявляет, что будет ходатайствовать о снятии неприкосновенности с депутатов до 1 января 2020-го, хотя конкретных наработок у него пока нет

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что будет ходатайствовать перед Верховной Радой о снятии неприкосновенности с некоторых депутатов до того, как закон о снятии неприкосновенности вступит в силу (до 1 января 2020 года). Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Знаю, что буду", - ответил генпрокурор журналистам.

Он также сообщил, что в скором времени ГПУ может завести дела против нардепов, среди которых могут оказаться и представители партии Слуга народа.

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"Это не только те дела, о которых говорил прошлый генеральный прокурор, там несколько народных депутатов. Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от Слуги народа", - рассказал Рябошапка

Тем не менее, генпрокурор добавил, что конкретных наработок у него пока нет.

"У меня еще нет. По новому парламенту еще нет", - подытожил он.

В этом же интервью Рябошапка рассказал об аудите дел Майдана, реформе ГПУ, будущем военной прокуратуры и отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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Слуга народа гпу депутаты неприкосновенность руслан рябошапка
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