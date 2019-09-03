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ОПЗЖ обжалует отмену неприкосновенности в КСУ

ОПЗЖ обжалует отмену неприкосновенности в КСУ - Фото
Василий Нимченко (фото - пресс-служба ОПЗЖ)
03.09.2019, 12:19

Нардепы рассчитывают подать обращение в Конституционный суд уже на следующей неделе

Фракция Оппозиционная платформа/За життя намерена обжаловать принятый 3 сентября закон об отмене депутатской неприкосновенности в Конституционном Суде. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил член фракции Василий Нимченко.

"Мы уже готовим обращение в Конституционный Суд. На следующей неделе точно подадим", - заявил он.

По словам Нимченко, принятие закона сопровождалось рядом нарушений.

Нардеп считает, что парламент обязан был учесть предостережения КСУ касательно отмены неприкосновенности в специфических политических условиях Украины. Кроме того, по мнению Нимченко, нарушением является то, что комитет по правовой политике готовил итоговое заключение по проекту в межсессионный период, 2 сентября, что противоречит нормам регламента.

В связи с этим, считает депутат, есть все основания для обжалования принятого закона и его дальнейшей отмены Конституционным Судом.

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верховная рада парламент неприкосновенность Оппозиционная платформа ОПЗЖ
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