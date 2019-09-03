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Снятие неприкосновенности депутатов: кто и как голосовал - список

Снятие неприкосновенности депутатов: кто и как голосовал - список - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 12:02

Пять фракций поддержали снятие неприкосновенности, фракция ОПЗЖ не принимала участия в голосовании

Фракции Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос и За будущее поддержали отмену депутатской неприкосновенности. В полном составе саботировала голосование фракция ОПЗЖ.

Голоса распределились так:

- Слуга народа: 252 "за";

- Оппозиционная платформа - За життя: 0 "за", 27 не голосовали;

- Европейская солидарность: 24 "за", 3 воздержались;

- Батькивщина: 23 "за";

- Голос: 19 "за";

- За будущее: 22 "за";

- Внефракционные: 33 "за", 1 не голосовал.

Голосование фракции ОПЗЖ:

Из фракции ЕС воздержались от голосования Николай Княжицкий, Руслан Князевич и Ахтем Чийгоз.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании.

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