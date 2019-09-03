Снятие неприкосновенности депутатов: кто и как голосовал - список

Фракции Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос и За будущее поддержали отмену депутатской неприкосновенности. В полном составе саботировала голосование фракция ОПЗЖ.
Голоса распределились так:
- Слуга народа: 252 "за";
- Оппозиционная платформа - За життя: 0 "за", 27 не голосовали;
- Европейская солидарность: 24 "за", 3 воздержались;
- Батькивщина: 23 "за";
- Голос: 19 "за";
- За будущее: 22 "за";
- Внефракционные: 33 "за", 1 не голосовал.
Голосование фракции ОПЗЖ:
Из фракции ЕС воздержались от голосования Николай Княжицкий, Руслан Князевич и Ахтем Чийгоз.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании.
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