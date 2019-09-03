Снятие депутатской неприкосновенности: трансляция заседания Рады

Сегодня, 3 сентября, начало Второй сессии Верховной Рады ІХ созыва. Утреннее пленарное заседание начнется в 10:00, вечернее - в 16:00.

Согласно официальной повестке дня, депутаты попытаются принять во втором чтении и в целом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Кроме того, в Раде могут поддержать комитет по вопросам правовой политики и направить в Конституционный суд семь законопроектов, касающихся изменений в Конституцию. Все они были поданы в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 29 августа:

- №1013 об отмене адвокатской монополии;

- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;

- №1015 о законодательной инициативе народа;

- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;

- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;

- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;

- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Рада поддержит решение комитета, то КС рассмотрит соответствие этих законопроектов Конституции, и, в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.

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