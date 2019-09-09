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Рябошапка рассказал об отношениях с Аваковым и приоритетных делах

Рябошапка рассказал об отношениях с Аваковым и приоритетных делах - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 11:19

По словам генпрокурора, есть два дела, о которых он говорил с главой МВД

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков звонит ему и обращает внимание на приоритетные дела. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какие дела для него являются приоритетными, и на какие дела обращает внимание Аваков, Рябошапка сказал:  "Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху".

По словам Рябошапки, ему для эффективного сотрудничества нужен не глава МВД, а руководитель Нацполиции.

"По большему счету, мне нужен для сотрудничества не столько министр, сколько руководитель Национальной полиции. Потому что она является органом досудебного следствия и принимает участие в большом количестве уголовных производств. Для меня более важно сотрудничество собственно с Нацполицией, а не министром", - объяснил Рябошапка.

Генпрокурор считает, что Аваков не будет политически препятствовать расследованию производств.

"Я не думаю, что министр будет политически препятствовать расследованию каких-то дел. В принципе, Генеральная прокуратура имеет возможность видеть любые вмешательства или препятствия и реагировать на это. Пока у меня таких рисков не было, наоборот, Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис", - добавил Рябошапка.

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