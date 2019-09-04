Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что Рада руководствовалась соображением времени, принимая законопроект о снятии неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга после пленарного заседания Второй сессии Верховной Рады IХ созыва.

"Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше", - объяснил политик.

Читайте также: Неприкосновенность. Зеленский пришел в Раду и пригрозил протестом

По его словам, не так важно, кто является автором проекта, важнее – кто его принял.

"Здесь принципиально не столько, кто является творцом этого закона, кто его написал и подал, а здесь принципиально, кто его принял. Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро", - рассказал журналистам Разумков.

Читайте также: Тема дня. Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады