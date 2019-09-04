Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Спикер парламента считает, что имя автора законопроекта не столь важно

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что Рада руководствовалась соображением времени, принимая законопроект о снятии неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга после пленарного заседания Второй сессии Верховной Рады IХ созыва.

"Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше", - объяснил политик.

Читайте также: Неприкосновенность. Зеленский пришел в Раду и пригрозил протестом

По его словам, не так важно, кто является автором проекта, важнее – кто его принял.

"Здесь принципиально не столько, кто является творцом этого закона, кто его написал и подал, а здесь принципиально, кто его принял. Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро", - рассказал журналистам Разумков.

Читайте также: Тема дня. Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Слуга народа, Петро Порошенко, парламент, неприкосновенность, Дмитрий Разумков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера: видео
В Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера: видео
Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео
Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео
Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео
Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео
Идеи и Кейсы Лажают все. 3 факап-истории от владельца "Биосферы" Андрея Здесенко
Украина стала основным поставщиком пшеницы в Евросоюз
Продовольствие Украина стала основным поставщиком пшеницы в Евросоюз
Зеленский поручил разделить Укрзалізницю. Что из этого выйдет
Мнение Зеленский поручил разделить Укрзалізницю. Что из этого выйдет
Популярное
фото/видео
В Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера: видео
В Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера: видео
Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео
Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео 08:04
Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео
Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео 03.09.19, 23:29
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством
Во Львове пьяный мужчина с пистолетом угрожал прохожим убийством 03.09.19, 17:56
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 