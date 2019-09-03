Неприкосновенность. Зеленский пришел в Раду и пригрозил протестом

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде перед парламентариями незадолго до голосования за упразднение депутатской неприкосновенности, пригрозив депутатам некими народными протестами, если они провалят эту инициативу.

С минуты на минуту Рада попытается одобрить законопроект №7203 о правках в ст. 80 Конституции: он предусматривает лишение нардепов неприкосновенности.

LIGA.net приводит речь президента без сокращений.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы!

Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда. Украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие: они изобрели вечный двигатель. Вечный двигатель политической жизни.

Работает очень просто. Сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам опять есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет. Но этому гаджету время отправиться на свалку истории.

Мы знаем, что вчера в течение дня и ночи кое-кто пытался сорвать это голосование. Я думаю, граждане догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования - возле их фамилий, к сожалению, будет написано "против".

Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или какие-либо политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря или совершает какое-либо другое уголовное преступление, он должен нести ответственность.

Это законодательный орган власти, это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом. Австралия, Великобритания, Испания, США, Канада, Германия, Австрия - это неполный список стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений.

Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятия неприкосновенности сейчас требует 90% граждан Украины.

И я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую. И смотреть, сколько именно из них завтра придет под стены Верховной Рады. Я верю в вас, я верю в партию Слуга народа, я верю в каждую партию девятого созыва. Спасибо".

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