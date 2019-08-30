"Шо вы орете?" Зеленский – депутату Евросолидарности: видео

Вчера, 29 августа, во время первого заседания нового парламента, президент Владимир Зеленский резкой репликой отреагировал на заявления народного депутата от Европейской Солидарности Артура Герасимова. Инцидент попал на видео.

Перед голосованием за законопроект о снятии неприкосновенности нардеп со своего места попытался уточнить у оговорившегося спикера, в каком именно чтении рассматривается проект. Это, судя по всему, не понравилось президенту.

"Ну и сказал… И шо вы орете все время?" - раздраженно сказал Зеленский.

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