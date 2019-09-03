Разумков: Оснований оспаривать отмену неприкосновенности в КС нет

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что нет оснований оспаривать в Конституционном суде отмену депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в комментарии журналистам после принятия закона.

"Я считаю, что мы выдержали процедуру... Регламент - очень тяжелый закон, поэтому я уверен, что всегда можно будет найти какой-то пункт, к которому можно будет вернуться и сказать, что он не совсем отвечает, не в полном объеме выполнен", - сказал Разумков.

По его словам, такая практика будет всегда, в любой Верховной Раде. "Но если мы идем по общим процедурам, которые мы соблюдали при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству - и политически, и юридически", - заявил он.

Инициативу отдельных депутатов обратиться в КСУ с тем, чтобы отменить принятый сегодня закон, Разумков назвал двойными стандартами. "Я понимаю, что сейчас могут народные депутаты обращаться в Конституционный суд, но я не понимаю, как после этого можно будет идти снова на выборы и рассказывать, как вы беспокоитесь о судьбе простых украинцев. Это двойные стандарты", - отметил спикер.

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