Пояркову вручили обвинение в угрозах убийством президенту Зеленскому

Поярков Сергей Фото: prm.ua

Телеведущему Сергею Пояркову вручили обвинительный акт в деле об угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сам Поярков сообщил изданию Детектор медиа.

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Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция - до пяти лет лишения свободы.

Ведущий говорит, что дело расследуют с октября 2019 г якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. "Не может пародия рассматриваться как преступление", - сказал Поярков.

По словам телеведущего, президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Поярков не исключает, что будет подавать заявление о служебном преступлении, так как считает, что расследование по его делу должна вести Нацполиция, а не СБУ.

9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". Тогда речь шла об эфире телеканала.

28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.

29 января суд отпустил Пояркова под личное обязательство.





