Появилась реакция ЕС на российский приговор украинцу Грибу

Павел Гриб Фото: Facebook Игоря Гриба

В Европейском Союзе отреагировали на признание Верховным судом РФ "законности" приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу, незаконно осужденному на шесть лет тюрьмы за "призывы к терроризму". Соответствующий пост представительство ЕС в России разместило в Twitter.

"Павел Гриб приговорен без каких-либо обоснованных обвинений и должен быть немедленно освобожден. Так как он страдает серьезным заболеванием, он должен получить доступ к специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки", - заявили в ЕС.

Ранее член Еврокомиссии Христос Стилианидис выступил от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини, заявив, что дипломаты ЕС на встречах с представителями РФ постоянно поднимают вопросы по делу Гриба и других украинских политзаключенных в России.

"Европейский Союз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой украинцев, незаконно задержанных на Крымском полуострове и в России", - заявил Стилианидис.

В Министерстве иностранных дел заявили, что приговор Грибу свидетельствует об отсутствии в России правосудия и справедливости, призвав международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда и требовать освобождения всех граждан Украины.