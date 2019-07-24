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Появилась реакция ЕС на российский приговор украинцу Грибу

Появилась реакция ЕС на российский приговор украинцу Грибу - Фото
Павел Гриб Фото: Facebook Игоря Гриба
24.07.2019, 11:26

Ранее Верховный суд РФ признал законным приговор незаконно осужденному политзаключенному украинцу Павлу Грибу

В Европейском Союзе отреагировали на признание Верховным судом РФ "законности" приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу, незаконно осужденному на шесть лет тюрьмы за "призывы к терроризму". Соответствующий пост представительство ЕС в России разместило в Twitter

"Павел Гриб приговорен без каких-либо обоснованных обвинений и должен быть немедленно освобожден. Так как он страдает серьезным заболеванием, он должен получить доступ к специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки", - заявили в ЕС. 

Ранее член Еврокомиссии Христос Стилианидис выступил от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Федерики Могерини, заявив, что дипломаты ЕС на встречах с представителями РФ постоянно поднимают вопросы по делу Гриба и других украинских политзаключенных в России. 

"Европейский Союз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой украинцев, незаконно задержанных на Крымском полуострове и в России", - заявил Стилианидис. 

В Министерстве иностранных дел заявили, что приговор Грибу свидетельствует об отсутствии в России правосудия и справедливости, призвав международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда и требовать освобождения всех граждан Украины. 

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Павел Гриб политзаключенные
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