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МИД о приговоре Грибу: В России нет правосудия и справедливости

МИД о приговоре Грибу: В России нет правосудия и справедливости - Фото
Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)
23.07.2019, 21:15

В министерстве призвали мир осудить неправомерное решение российского суда

Решение Верховного суда России по делу политзаключенного украинца Павла Гриба свидетельствует об отсутствии в России правосудия и справедливости. С таким заявлением сегодня, 23 июля, выступило министерство иностранных дел.

"Российский суд бесцеремонно отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на шесть лет в колонию. Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденных в РФ граждан Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - заявили в МИД.

В министерстве призывают международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда относительно Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которые кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

23 июля Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Павлу грибы, которого в марте суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. 22 марта 2019 года ему на суде в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Гриб отрицает обвинения властей страны-оккупанта. Его адвокат утверждает, что у Гриба ухудшается здоровье: он "практически ослеп, плохо помнит и ориентируется". Отец политзаключенного сообщил, что у сына, вероятно, симптомы болезни Альцгеймера.

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Павел Гриб политзаключенные МИД
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