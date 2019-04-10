Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 10:28

Появилась реакция МИД РФ на билборды с Порошенко и Путиным

Появилась реакция МИД РФ на билборды с Порошенко и Путиным - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

В Кремле традиционно сиронизировали

Реклама
Реклама

В МИД России отреагировали на появление в Украине предвыборных билбордов президента Петра Порошенко, на котором он изображен противостоящим российскому лидеру Владимиру Путину. Спикер ведомства РФ Мария Захарова пишет у себя в Facebook о таком пиар-ходе команды главы государства.

Представитель МИД РФ посетовала, что Сэм Блэк (гуру пиара, автор бестселлера "PR. Что это такое?", - ред.) "не дожил до наших дней".

Реклама

"Уверена, он ушел бы в монастырь после увиденного. И повел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", - пишет она.

Билборды с таким изображением появились в Украине в преддверии второго тура:

На билбордах с изображением Порошенко и Путина написано: "21 апреля. Решающий выбор".

В избирательном штабе президента заявили, что задача такого рекламного хода - "показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру".

Закон Украины о рекламе запрещает участие в предвыборной агитации лиц, которые не являются украинцами. Появившись на плакатах, неукраинец Путин тем самым "принял участие" в выборах. У Порошенко так не считают.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мария Захарова, петр порошенко, владимир путин, выборы, пропаганда, выборы-2019, Сэм Блэк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 