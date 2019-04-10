Появилась реакция МИД РФ на билборды с Порошенко и Путиным

Мария Захарова (фото - ЕРА)

В МИД России отреагировали на появление в Украине предвыборных билбордов президента Петра Порошенко, на котором он изображен противостоящим российскому лидеру Владимиру Путину. Спикер ведомства РФ Мария Захарова пишет у себя в Facebook о таком пиар-ходе команды главы государства.

Представитель МИД РФ посетовала, что Сэм Блэк (гуру пиара, автор бестселлера "PR. Что это такое?", - ред.) "не дожил до наших дней".

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"Уверена, он ушел бы в монастырь после увиденного. И повел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", - пишет она.

Билборды с таким изображением появились в Украине в преддверии второго тура:

На билбордах с изображением Порошенко и Путина написано: "21 апреля. Решающий выбор".

В избирательном штабе президента заявили, что задача такого рекламного хода - "показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру".

Закон Украины о рекламе запрещает участие в предвыборной агитации лиц, которые не являются украинцами. Появившись на плакатах, неукраинец Путин тем самым "принял участие" в выборах. У Порошенко так не считают.