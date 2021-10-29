Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене
29.10.2021, 16:55
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который в своем видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба партии Удар, которая ранее направила заявление о совершении Кивой преступления в правоохранительные органы.
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Открытие дела подтвердили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование будет вести Госбюро расследований.
В Ударе считают, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении на него санкций.
- Кива в своем видео в Telegram 7 октября назвал Путина "лидером своей нации и дружественного нам народа", который "вернул своему народу былое величие и уважение". Депутат пожелал Путину "сил, божьего благословения и здоровья".
- 26 октября по факту стрельбы, которую устроил Кива в годовщину убийства Степана Бандеры, было открыто дело.
- Сегодня депутат поздравил читателей своего канала с днем рождения комсомола.
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