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Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 16:55
Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который в своем видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба партии Удар, которая ранее направила заявление о совершении Кивой преступления в правоохранительные органы.

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Открытие дела подтвердили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование будет вести Госбюро расследований.

Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене

Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене

В Ударе считают, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении на него санкций.

  • Кива в своем видео в Telegram 7 октября назвал Путина "лидером своей нации и дружественного нам народа", который "вернул своему народу былое величие и уважение". Депутат пожелал Путину "сил, божьего благословения и здоровья".

Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене
  • 26 октября по факту стрельбы, которую устроил Кива в годовщину убийства Степана Бандеры, было открыто дело.
  • Сегодня депутат поздравил читателей своего канала с днем рождения комсомола.
Вадим Ребрина
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владимир путин госизмена илья кива ОПЗЖ
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