Поздравил Путина с днем рожденья. Против Кивы открыли дело по статье о госизмене

Против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который в своем видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба партии Удар, которая ранее направила заявление о совершении Кивой преступления в правоохранительные органы.

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Открытие дела подтвердили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование будет вести Госбюро расследований.

В Ударе считают, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении на него санкций.

Кива в своем видео в Telegram 7 октября назвал Путина "лидером своей нации и дружественного нам народа", который "вернул своему народу былое величие и уважение". Депутат пожелал Путину "сил, божьего благословения и здоровья".

26 октября по факту стрельбы, которую устроил Кива в годовщину убийства Степана Бандеры, было открыто дело.

Сегодня депутат поздравил читателей своего канала с днем рождения комсомола.

Вадим Ребрина

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