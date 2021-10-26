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"Праздновал" годовщину гибели Бандеры. Против Кивы открыли дело за стрельбу – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 16:50
Илья Кива (Скриншот с видео из Facebook)

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что по факту стрельбы, которую устроил нардеп, было открыто дело. Об этом она сказала на брифинге во время совместного совещания руководителей правоохранительных органов, трансляция велась на канале Украина 24. Имя "стрелка" в эфире не прозвучало, но журналисты Интерфакс-Украина, которые были на брифинге, уточняют – речь о народном депутате от ОПЗЖ Илье Киве.

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"По поводу вопроса о народном депутате – у нас есть дела. Их в принципе в отношении этой особы достаточно большое количество", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что если нет публичной реакции правоохранительной системы по тому или иному делу – это не значит, что отсутствуют соответствующие внесения в Едином реестре досудебных расследований.

По словам генпрокурора, она старается быть последовательной и сообщать о промежуточных результатах дел – должна быть хотя бы экспертиза.

На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело конкретно по стрельбе, Венедиктова ответила: "Есть". При этом она подчеркнула, что о правовой квалификации говорить пока рано.

15 октября 2021-го, в годовщину убийства Степана Бандеры, Кива решил "отметить" эту дату и снял видео со стрельбой из автоматического оружия.

  • Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В прошлом месяце он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Нардеп назвал главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

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Оксана Житнюк
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генпрокуратура стрельба илья кива Ирина Венедиктова ОПЗЖ
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