Тезисы роспропаганды. Одесскому каналу назначили проверку из-за заявлений нардепов от ОПЗЖ

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания назначил внеплановую проверку одесскому телеканалу Здоровье. Причиной тому стали высказывания в эфире телеканала нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы и Олега Волошина, в которых были признаки разжигания вражды, передает пресс-служба регулятора.

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В Нацсовете сообщили, что основанием для внеплановой проверки лицензиата стало распространение языка вражды и ненависти, а также необъективной информации. Такие высказывания были зафиксированы в передаче "Украинский формат", гостями которой были нардепы от ОПЗЖ Илья Кива и Олег Волошин.

1 сентября в эфире программы, которую транслировало Здоровье, Кива призвал "поставить к стенке", то есть "расстрелять, приговорить к расстрелу" граждан, принадлежащих к политическим партиям и идеологиям, позиции которых по поводу экономических отношений со страной-агрессором он не разделяет.

8 сентября в этой же передаче "отличился" Волошин. Политик выразил мнение о том, что ненавистное отношение украинцев к россиянам якобы зависит от территории проживания. По его убеждению, жители западных и центральных областей испытывают "естественную", "ментальную", "историческую" ненависть к РФ, чего нельзя сказать о жителях восточных областей – в частности, Донецкой и Луганской областей.

В Нацсовете отметили, что в лексике Волошина четко прослеживалась риторика, совпадающая с тезисами российской пропаганды. Вооруженную агрессию РФ против Украины он назвал "гражданской войной", вызванной якобы сопротивлением русскоязычного населения Крыма и Донбасса против "тотальной украинизации" и "госпереворота".

При этом ведущие никак не реагировали на такие высказывания и не пытались прекратить дискриминационные заявления гостей.

В Нацсовете подчеркнули, что назначенная на 28 октября – 11 ноября внеплановая проверка будет уже второй за полгода для телеканала Здоровье. До этого проверку назначали из-за нарушения авторских прав и рекламного законодательства.

В июле 2020-го нардеп Олег Волошин во время заседания Рады заявил, что Украина "не имеет суверенитета" и "все нищенствуют". Он также "хвастался", что специально не пришел на торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины.

Нардеп Илья Кива тоже неоднократно делал заявления пророссийского характера. Он повторял тезис Путина, что украинцы и россияне – якобы "один народ", заявлял о "гражданской войне" на Донбассе и "внешнем управлении". Также недавно Кива поздравил Путина с днем рождения.

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Оксана Житнюк

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