Шкарлет опроверг свои слова об отсутствии жалоб в Минобразования на диссертацию Кивы
Министерство образования и науки получило несколько писем о проведении расследования обстоятельств защиты и признаках внесения недостоверных данных в диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщил в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет, который ранее заявлял, что "ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"С учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателю о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесение недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы Радио Свобода я высказался не совсем корректно", – сообщил Шкарлет.
Он считает, что его предыдущее заявление "не является ложью".
"Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", – написал министр.
Он отметил, что если в СМИ появляется информация о возможных отдельных нарушениях при соискании ученой степени, он считает необходимым тщательно проверять такие сведения.
"Соответствующее задача поставлена профильному департаменту МОН", – заявил Шкарлет.
- 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию, 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы ему дать степень кандидата наук.
- На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.
- На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
- 8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.
Читайте также: Bihus.Info: Диссертация Кивы – это "трэш" и "графомания" с поддельными документами: видео
Комментарии