Шкарлет опроверг свои слова об отсутствии жалоб в Минобразования на диссертацию Кивы

Министерство образования и науки получило несколько писем о проведении расследования обстоятельств защиты и признаках внесения недостоверных данных в диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщил в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет, который ранее заявлял, что "ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило".

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"С учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателю о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесение недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы Радио Свобода я высказался не совсем корректно", – сообщил Шкарлет.

Он считает, что его предыдущее заявление "не является ложью".

"Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", – написал министр.

Он отметил, что если в СМИ появляется информация о возможных отдельных нарушениях при соискании ученой степени, он считает необходимым тщательно проверять такие сведения.

"Соответствующее задача поставлена ​​профильному департаменту МОН", – заявил Шкарлет.

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию, 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы ему дать степень кандидата наук.

На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.

На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

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Наталия Медведева

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