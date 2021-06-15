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Шкарлет опроверг свои слова об отсутствии жалоб в Минобразования на диссертацию Кивы

15.06.2021, 20:48
Шкарлет опроверг свои слова об отсутствии жалоб в Минобразования на диссертацию Кивы - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство образования и науки получило несколько писем о проведении расследования обстоятельств защиты и признаках внесения недостоверных данных в диссертацию народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщил в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет, который ранее заявлял, что "ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило".

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"С учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателю о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесение недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы Радио Свобода я высказался не совсем корректно", – сообщил Шкарлет.

Он считает, что его предыдущее заявление "не является ложью".

"Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", – написал министр.

Он отметил, что если в СМИ появляется информация о возможных отдельных нарушениях при соискании ученой степени, он считает необходимым тщательно проверять такие сведения.

"Соответствующее задача поставлена ​​профильному департаменту МОН", – заявил Шкарлет.

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию, 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы ему дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 
  • На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
  • 8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

Читайте также: Bihus.Info: Диссертация Кивы – это "трэш" и "графомания" с поддельными документами: видео

Наталия Медведева
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минобразования илья кива Сергей Шкарлет диссертация
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