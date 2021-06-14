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Шкарлет заявил, что Минобразования не получало жалоб на диссертацию Кивы

14.06.2021, 10:35
Шкарлет заявил, что Минобразования не получало жалоб на диссертацию Кивы - Фото
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба МОН)

Министерство образования не получало никаких жалоб на научную работу, которую защитил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

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"Было очень много сопротивления в соцсетях. Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну оно всегда было. И против меня было сопротивление большое", – подчеркнул министр.

По словам Шкарлета, сейчас в министерстве находятся только "личное дело и основной документ". Он заявил, что если у кого-то есть подтверждения каких-то фактов, то человек должен официально под этим подписаться, а "не просто из соцсетей кинуть обезличенную информацию".

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 
  • На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
  • 8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

Читайте также: Bihus.Info: Диссертация Кивы – это "трэш" и "графомания" с поддельными документами: видео

Дарья Мостовая
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минобразования научная работа илья кива жалоба Сергей Шкарлет диссертация
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