Шкарлет заявил, что Минобразования не получало жалоб на диссертацию Кивы

Министерство образования не получало никаких жалоб на научную работу, которую защитил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Было очень много сопротивления в соцсетях. Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну оно всегда было. И против меня было сопротивление большое", – подчеркнул министр.

По словам Шкарлета, сейчас в министерстве находятся только "личное дело и основной документ". Он заявил, что если у кого-то есть подтверждения каких-то фактов, то человек должен официально под этим подписаться, а "не просто из соцсетей кинуть обезличенную информацию".

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.

На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.

На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

8 июня в Минобразования заявили, что проверяют диссертацию и аттестационное дело Кивы.

Читайте также: Bihus.Info: Диссертация Кивы – это "трэш" и "графомания" с поддельными документами: видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.