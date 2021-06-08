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Минобразования проверяет диссертацию Кивы

08.06.2021, 17:38
Минобразования проверяет диссертацию Кивы - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Министерство образования и науки проводит проверку материалов о предоставлении народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве степени кандидата наук. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на МОН.

Как отмечается, электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы поступили  в Министерство 26 мая. 

"Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями", – говорится в сообщении МОН.

Кроме того, планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть в "соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

Читайте также: Не только Илья Кива. Два десятка нардепов получили степень, работая в парламенте. Кто они?

  • 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналистов. 
  • На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

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Наталия Медведева
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минобразования илья кива диссертация
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