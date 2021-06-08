Минобразования проверяет диссертацию Кивы
Министерство образования и науки проводит проверку материалов о предоставлении народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве степени кандидата наук. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на МОН.
Как отмечается, электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы поступили в Министерство 26 мая.
"Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена заявителями", – говорится в сообщении МОН.
Кроме того, планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть в "соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".
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- 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук.
- На защиту Кивы не пустили ряд журналистов.
- На следующий день после публикации расследования Bihus.Info о кандидатской диссертации Кивы Межрегиональная академия управления персоналом, где он проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
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