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"Позорные трусы и неудачники". Зеленский и Ермак отреагировали на атаку россиян на Киев

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 10:44
Владимир Зеленский (Фото - Офис президета)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные и утренние атаки россиян на страну и ее столицу уверенностью, что никакие усилия оккупантов не сломят украинский народ, врага ждет "только справедливое наказание и осуждение будущих поколений", а Украину – победа. Об этом он написал в Telegram.

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"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся", – заверил глава государства.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выложил видео ликвидации последствий падения барражирующего боеприпаса Shahed-136 по жилому дому в Киеве.

"Позорные трусы и неудачники продолжают воевать с мирными людьми", – констатировал он.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война киев ударный дрон андрей ермак Shahed-136
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