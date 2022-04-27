Правительство Германии больше не считает Россию надежным партнером в поставках газа

Федеральное правительство Германии больше не считает Россию партнером, заслуживающим доверия,в свете прекращения поставок газа Болгарии и Польше. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

Позиция Москвы вновь показывает, что на Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, заявил Хебештрайт.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Заявление представителя немецкого правительства прозвучало после прекращения поставок Газпромом в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

По словам Хебештрайта, на повестке дня стоят усилия официального Берлина по уменьшению зависимости от поставок российского газа.

"Чем скорее это произойдет, тем лучше", – цитирует DW представителя правительства.

Германия будет оплачивать поставки газа из РФ в евро трансферами Газпромбанку, подтвердил Хебештрайт. Российский банк сам должен конвертировать эту валюту в рубли.

Германии уже удалось существенно снизить зависимость от российского газа, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В 2021 году этот показатель составлял 55%, однако к настоящему моменту упал до 35%. Ранее министр отмечал, что в течение восьми недель после начала Россией войны в Украине Берлин сумел снизить долю импортируемой из РФ нефти с 35% до 12%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.