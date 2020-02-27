За отставку правительства Гончарука 44% украинцев, против 37% - опрос КМИС

Относительное большинство украинцев, 44%, считают, что правительство премьер-министра Алексея Гончарука должно быть отправлено в отставку. Об этом говорят данные опроса, проведенного в феврале Киевским международным институтом социологии.
37% опрошенных считают, что Кабмин Гончарука должен продолжать работать.
При этом не одобряют действия правительства 66% (в октябре - 27%, в декабре - 46%), одобряют - 21% (в октябре - 51%, в декабре - 35%).
Опрос проведен 21-25 февраля методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1500 человек со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 3%.
Читайте также: Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход