За отставку правительства Гончарука 44% украинцев, против 37% - опрос КМИС

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Относительное большинство украинцев, 44%, считают, что правительство премьер-министра Алексея Гончарука должно быть отправлено в отставку. Об этом говорят данные опроса, проведенного в феврале Киевским международным институтом социологии.

37% опрошенных считают, что Кабмин Гончарука должен продолжать работать.

При этом не одобряют действия правительства 66% (в октябре - 27%, в декабре - 46%), одобряют - 21% (в октябре - 51%, в декабре - 35%).

От LIGA.net : если суммировать проценты в вопросе об оценке действий Кабмина на октябрь и 22-25 ноября, получится 101%. Мы обратились за комментарием в КМИС. Там сказали, что пока не готовы объяснить, как так получилось.

Опрос проведен 21-25 февраля методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1500 человек со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 3%.

В декабре 2019 года по опросу Группы Рейтинг 29% украинцев были довольны работой Кабмина, 45% - нет.

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