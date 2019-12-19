Опрос: Сколько украинцев недовольны работой Рады

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

51% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

29% респондентов положительно оценили работу парламента, 21% - затруднились оценить.

36% украинцев довольны работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, недовольны - столько же.

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Социологи уточнили, что подобная тенденция отмечается и в оценках работы Кабмина.

29% довольны работой Кабмина, 45% - нет, 25% не ответили на этот вопрос.

35% респондентов выразили поддержку работе премьер-министра Алексея Гончарука (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% сообщили, что недовольны, 25% вообще не ответили на этот вопрос.

"Оценивая работу Кабмина и Верховной Рады, респонденты были более критичными: около четверти считают, что в их действиях было больше неудач", - отметили социологи.

40% опрошенных сказали, что успехов и неудач было поровну и только около 10% считают, что было больше успехов. Более критические оценки наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии Слуга народа. В то же время даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки.

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Фото: ratinggroup.ua

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.