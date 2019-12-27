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Кабмин одобрил законопроект о территориальном устройстве Украины

Кабмин одобрил законопроект о территориальном устройстве Украины - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.12.2019, 14:49

Законопроект определяет процедуры решения вопросов административно-территориального устройства

Правительство одобрило законопроект об административно-территориальном устройстве Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По словам Гончарука, законопроект определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства, при этом оно само изменено не будет.

Законопроектом вводится следующий список административно-территориальных единиц: громады, районы областей, области, АР Крым.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, говорится, что закон устанавливает порядок создания и ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ, отнесения их к категории сел, поселков, городов, переименования населенных пунктов и т.д.

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