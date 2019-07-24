Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гройсман назвал день, когда правительство уйдет в отставку

Гройсман назвал день, когда правительство уйдет в отставку - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 12:29

Премьер-министр заявил, что после отставки Кабинет министров будет выполнять обязанности до формирования нового правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров сложит полномочия в день первого заседания новоизбранной Верховной Рады. Об этом он заявил на заседании правительства. 

"Наше правительство, как и премьер-министр, - мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой - на первом заседании", - заявил Гройсман.

Также премьер выразил надежду на то, что первое заседание Рады состоится "побыстрее". 

Представитель президента в Кабмина Андрей Герус прогнозирует стабильную работу правительства до формирования нового Кабмина. Об этом он заявил сегодня после заседания КМУ.

Комментируя по просьбе журналистов, насколько стабильным будет переходной период между правительствами, Герус сказал: "Он стабильный, вообще никаких проблем нет, все нормально живет и работает. Сегодня вы видели по решениям правительства, что есть нормальный, конструктивный диалог и правительство прислушивается к комментариям из Офиса президента, точно так же Офис президента ведет конструктивное сотрудничество и диалог с правительством. Поэтому все будет стабильно, этот месяц будет спокойным".

22 июля в Слуге народа предложили "красивую" дату первого заседания Верховной Рады. 

Напишите нам
верховная рада владимир гройсман кабмин правительство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 