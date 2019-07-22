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В Слуге народа предложили "красивую" дату первого заседания Рады

В Слуге народа предложили "красивую" дату первого заседания Рады - Фото
Фото: depositphotos.com
22.07.2019, 00:16

В партии считают, что День независимости - символическая дата

Политическая партия Слуга народа выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа. Об этом сообщил лидер штаба партии Александр Корниенко, передают Украинские новости.

"Мы говорили ранее, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символическая дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что эта инициатива предлагалась разными членами партии.

"Я не исключаю (заседание 24 августа), я наоборот за это. Мы на День конституции проводили обучающий семинар для наших списочников... Государственные праздники надо отмечать по-новому", - подчеркнул Корниенко.

Cоциологи опубликовали финальные данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%.

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Слуга народа верховная рада выборы Александр Корниенко
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