Правозащитники сказали, сколько уже политзаключенных в Крыму

Фото: ЕРА

По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму, сообщает Крымская правозащитная группа.

Полный список имен опубликован – тут.

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Более 60 политзаключенных – крымские татары. Аресты и задержания датированы от 2014-го и по нынешний год, также указано "дело", по которому проходят у оккупантов украинские политзаключенные.

29 апреля сообщалось, что сотрудники погранслужбы ФСБ России во временно Крыму усиленно проверяют людей при въезде на украинский полуостров.

Из-за этого образовались очереди на админгранице. На контролируемом оккупантами пункте пропуска Перекоп, который расположен напротив украинского КПВВ Чаплинка, ввели дополнительную проверку вещей и багажа.