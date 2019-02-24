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24.02.2019, 21:13

Правозащитники выяснили, куда оккупанты отправили Балуха

Правозащитники выяснили, куда оккупанты отправили Балуха - Фото
Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk

Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ до сих пор неизвестны

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Российские оккупанты этапировали политзаключенного Владимира Балуха из аннексированного Крыма в российский Армавир. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Там говорят, что у Балуха нет теплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.

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21 февраля, поздно вечером украинца вывезли из СИЗО Краснодара. Куда именно его везут ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

Правозащитники напоминают, что подобные действия РФ по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

18 февраля сообщалось, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. При этом там не сообщили, куда именно перевели украинца.

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Теги: Крым, аннексия, оккупация, политзаключенный, балух
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