Правозащитница: Пропал украинский политзаключенный Клых

Станислав Клых (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода) Фото: Антон Наумлюк, Радио Свобода

Правозащитница Татьяна Щур заявляет, что украинский политический заключенный в РФ Станислав Клых до сих пор не появился в Верхнеуральской тюрьме, куда его этапировали еще 30 июля. Об этом Щур написала в Facebook.

Как сообщает правозащитница, 20 июля 2019 года мать Клыха последний раз говорила с ним по телефону. Во время следующего звонка ей сообщили, что он выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу.

"Но вот мы узнаем, что "осужденный Клых этапирован из ЛИУ-3 г. Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральска ещё 30 июля", то есть обратно - в тюрьму", - написала Щур.

По словам активистки, маме политзаключенного сообщили, что его там до сих пор нет: "А где он? Никто не пытается даже объяснить: в тюрьме опять сменился начальник. Уже третий раз за время пребывания там Стаса".

7-ого августа исполняется пять лет со времени заключения Станислава Клыха.

Украинец Станислав Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье, из-за чего он был помещен в психиатрическую больницу.