Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Правозащитница: Пропал украинский политзаключенный Клых

Правозащитница: Пропал украинский политзаключенный Клых - Фото
Станислав Клых (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода) Фото: Антон Наумлюк, Радио Свобода
06.08.2019, 14:16

По словам Татьяны Щур, Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск еще 30 июля, а его до сих пор нет на месте

Правозащитница Татьяна Щур заявляет, что украинский политический заключенный в РФ Станислав Клых до сих пор не появился в Верхнеуральской тюрьме, куда его этапировали еще 30 июля. Об этом Щур написала в Facebook.

Как сообщает правозащитница, 20 июля 2019 года мать Клыха последний раз говорила с ним по телефону. Во время следующего звонка ей сообщили, что он выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу. 

"Но вот мы узнаем, что "осужденный Клых этапирован из ЛИУ-3 г. Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральска ещё 30 июля", то есть обратно - в тюрьму", - написала Щур.

По словам активистки, маме политзаключенного сообщили, что его там до сих пор нет: "А где он? Никто не пытается даже объяснить: в тюрьме опять сменился начальник. Уже третий раз за время пребывания там Стаса". 

7-ого августа исполняется пять лет со времени заключения Станислава Клыха. 

Украинец Станислав Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье, из-за чего он был помещен в психиатрическую больницу.

Напишите нам
станислав клых украинские политзаключенные в рф список сенцова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 