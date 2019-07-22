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Председатель политсовета Оппоблока Колесников прошел мимо Рады

Председатель политсовета Оппоблока Колесников прошел мимо Рады - Фото
Борис Колесников (фото - LIGA.net)
22.07.2019, 13:09

Народный депутат V-VII созывов не попал в IX созыв

Председатель политсовета Оппозиционного блока Борис Колесников, бывший глава Минтранса в правительстве Азарова, не прошел в новую Верховную Раду. На 49-м одномандатном округе в Донецкой области он уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко от Оппозиционной платформы/За життя.

После подсчета трети протоколов у Гнатенко - 38%, у экс-регионала Колесникова, владельца телеканала Xsport и хоккейного клуба "Донбас", - 34,5%.

Колесников уже признал поражение.

На этом же округе не смог победить кандидат от Слуги народа, шоумен Сергей Сивохо: сейчас его результат 20%.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народаОПЗЖЕвросолидарностьБатькивщина и Голос.

LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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выборы Оппозиционный блок борис колесников
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