Представителям Росатома не дали визы в США для участия в конференции МАГАТЭ – Reuters
21.10.2022, 19:13
Фото - EPA
Представителям российской государственной корпорации Росатом не выдали визы в США для участия в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Reuters.
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По сообщению агентства, Росатом пожаловался, что отказом в выдаче виз США "фактически заблокировали участие России в конференции по атомной энергии в Вашингтоне" и что это "проявление неуважения со стороны США к МАГАТЭ".
При этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев намерен принять участие в конференции по видеосвязи.
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