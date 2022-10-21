UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Представителям Росатома не дали визы в США для участия в конференции МАГАТЭ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 19:13
Представителям Росатома не дали визы в США для участия в конференции МАГАТЭ – Reuters - Фото
Фото - EPA

Представителям российской государственной корпорации Росатом не выдали визы в США для участия в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По сообщению агентства, Росатом пожаловался, что отказом в выдаче виз США "фактически заблокировали участие России в конференции по атомной энергии в Вашингтоне" и что это "проявление неуважения со стороны США к МАГАТЭ".

При этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев намерен принять участие в конференции по видеосвязи.

  • 15 августа президент Владимир Зеленский призвал мир реагировать на ядерный шантаж России новыми жесткими санкциями – в частности, против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.
  • 5 октября Росатом незаконно создал акционерное общество для управления временно оккупированной Россией Запорожской АЭС. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визы россиянам Росатом МАГАТЭ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 