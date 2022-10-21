Представителям Росатома не дали визы в США для участия в конференции МАГАТЭ – Reuters

Представителям российской государственной корпорации Росатом не выдали визы в США для участия в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Reuters.

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По сообщению агентства, Росатом пожаловался, что отказом в выдаче виз США "фактически заблокировали участие России в конференции по атомной энергии в Вашингтоне" и что это "проявление неуважения со стороны США к МАГАТЭ".

При этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев намерен принять участие в конференции по видеосвязи.

15 августа президент Владимир Зеленский призвал мир реагировать на ядерный шантаж России новыми жесткими санкциями – в частности, против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.

5 октября Росатом незаконно создал акционерное общество для управления временно оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Сергій Бережний

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