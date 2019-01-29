Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 15:33

Премьер-министр Гройсман поддержал Порошенко на выборах

Премьер-министр Гройсман поддержал Порошенко на выборах - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По его словам, только единство может сделать Украину сильным и богатым государством

Реклама
Реклама

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал Петра Порошенко на выборах. Об этом он заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он.

Реклама

Премьер также отметил, что только единство может обеспечить достижение цели сделать Украину сильным и богатым государством.

Ранее Порошенко официально объявил о намерении во второй раз баллотироваться на пост президента Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир гройсман, выборы президента украины, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 