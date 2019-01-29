Премьер-министр Гройсман поддержал Порошенко на выборах

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал Петра Порошенко на выборах. Об этом он заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказал он.

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Премьер также отметил, что только единство может обеспечить достижение цели сделать Украину сильным и богатым государством.

Ранее Порошенко официально объявил о намерении во второй раз баллотироваться на пост президента Украины.