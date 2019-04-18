Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 12:36

Премьер Польши: Покупая газ у Путина, вы платите за его оружие

Премьер Польши: Покупая газ у Путина, вы платите за его оружие - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier) Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

Премьер Польши Матеуш Моравецки считает российский Nord Stream 2 не экономическим, а геополитическим проектом

Реклама
Реклама

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что деньги за российский газ идут на оружие, которое угрожает Европе. Об этом он заявил во время визита в США в интервью телеканалу FoxNews, передает RMF24.

"Платить за российский газ - это все равно, что платить за путинское оружие", - сказал он.

Реклама

Он напомнил, что Германия планирует покупать российский газ, транспортируемый по строящемуся газопроводу Nord Stream 2 (Северный поток 2). Польский премьер подтвердил, что Польша не согласна с позицией Берлина, несмотря на то, что "торговые отношения Польши с Германией очень хорошие".

Он отметил, что Польша начала закупать сжиженный природный газ (СПГ) в США в рамках долгосрочных контрактов и указал на важность газового терминала в Свиноуйсьце.

Также Моравецкий повторил мнение Вашингтона, которое заключается в том, что Германия должна внести больший вклад в коллективную безопасность в рамках НАТО.

Читайте также: Россия официально атаковала Украину, нам нужна база США - Варшава

12 марта Европейский парламент призвал остановить строительство Северного потока-2 в резолюции о будущих отношениях между ЕС и Россией.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Nord Stream 2, Матеуш Моравецкий, польша, владимир путин, газ, оружие, Северный поток 2
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 