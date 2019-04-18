Премьер Польши: Покупая газ у Путина, вы платите за его оружие

Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier) Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что деньги за российский газ идут на оружие, которое угрожает Европе. Об этом он заявил во время визита в США в интервью телеканалу FoxNews, передает RMF24.

"Платить за российский газ - это все равно, что платить за путинское оружие", - сказал он.

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Он напомнил, что Германия планирует покупать российский газ, транспортируемый по строящемуся газопроводу Nord Stream 2 (Северный поток 2). Польский премьер подтвердил, что Польша не согласна с позицией Берлина, несмотря на то, что "торговые отношения Польши с Германией очень хорошие".

Он отметил, что Польша начала закупать сжиженный природный газ (СПГ) в США в рамках долгосрочных контрактов и указал на важность газового терминала в Свиноуйсьце.

Также Моравецкий повторил мнение Вашингтона, которое заключается в том, что Германия должна внести больший вклад в коллективную безопасность в рамках НАТО.

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12 марта Европейский парламент призвал остановить строительство Северного потока-2 в резолюции о будущих отношениях между ЕС и Россией.